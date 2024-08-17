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Малышева о похудении: «Принимаю препараты, которые сделали революцию»

Телеведущая Елена Малышева заявила, что делает уколы в живот ради похудения

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Максим Бурлак/Global Look Press

Врач Елена Малышева призналась, что делает уколы в живот ради похудения. Об этом телеведущая сообщила на программе «Жить здорово», опубликованной на Rutube.

«Я с лета прошлого года принимаю те препараты, которые сделали революцию. Это уколы один раз в неделю», — заявила знаменитость.

Малышева не уточнила, о каком именно препарате идет речь. По ее словам, она «точно такой же человек», как и все, который худеет и поправляется. Врач отметила, что ей тяжело удерживать вес, поэтому она прибегает к использованию медикаментозных средств.

Сейчас среди мировых звезд приобрел популярность препарат «Оземпик», который предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Медики заявляли, что применение препарата без показания врачей может привести к серьезному ухудшению здоровья.

В начале августа телеведущая Дана Борисова признавалась, что начала слепнуть после применения «Оземпика». Также она дважды теряла сознание, и ее постоянно тошнило.

Ранее Боня рассказала, кто исправит лицо матери после неудачной пластики.

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