Волочкова намекнула на новый роман: «Какое счастье»

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с мужчиной, который, предположительно, является новым избранником экс-солистки Большого театра.

На фото Волочкова прислонила голову к плечу незнакомца. Лицо мужчины оказалось скрыто. В момент съемки пара находилась в машине.

«Какое счастье, когда есть надежное плечо рядом», — подписала снимок знаменитость.

В июне нынешнего года Волочкова признавалась, что состоит в отношениях с временным партнером ради «плотских утех». Она не раскрывала личность мужчины. Балерина заявляла, что ей хорошо находиться рядом с партнером.

У Волочковой было много романов. Своей первой любовью во многих интервью танцовщица называет Фаруха Рузиматова, с которым познакомилась на сцене Мариинского театра. Также звезда состояла в отношениях с миллиардером Сулейманом Керимовым. Эти отношения длились три года, а в расставании балерина обвиняла свою мать.

Затем Волочкова вышла замуж за предпринимателя Игоря Вдовина. В 2005 году она родила от него дочь Ариадну, однако спустя три года брак распался.

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