Отдавшая 200 млн рублей Долина о своем состоянии: «Меня не сломать»

Певица Лариса Долина рассказала о своем самочувствии на фоне обмана мошенников, которым артистка отдала столичную квартиру и 200 млн рублей. Ее слова передает издание «Известия».

«Меня невозможно сломать. Никому это никогда не удавалось и не удастся», — заявила исполнительница.

По словам Долиной, она стойко переживает нынешнюю ситуацию, потому что ее поддерживают друзья.

На днях Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела деньги злоумышленникам. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана.

Певица обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Долину признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Затем Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Недавно стало известно об еще одной жертве обманувшей Долину мошенницы. Ею оказалась 60-летняя Галина К., которая перевела злоумышленникам 2,7 млн рублей.

Ранее против комика Славы Комиссаренко завели дело об оскорблении Лукашенко.