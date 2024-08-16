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«Пришел и предложил поцеловаться»: Алексей Ягудин о знакомстве с женой

Фигурист Ягудин рассказал, что познакомился с Тотьмяниной подростком в гостинице

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фигурист Алексей Ягудин в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказал о знакомстве с женой и коллегой по льду Татьяной Тотьмяниной. Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ягудин в кулинарном шоу приготовил яичницу с сосисками и признался, что познакомился с женой, когда оба были подростками и поехали на соревнования.

«В какой-то гостинице я просто пришел к ней в номер и предложил поцеловаться. Правда, это она рассказывает, потому что я подобного не помню. Но я уже тогда наглым был, а она меня вроде как отшила», — рассказал спортсмен.

По словам Ягудина, в то время Татьяне было лет 13, а ему — 14-15. Отношения завязались только спустя годы.

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