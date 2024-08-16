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Татьяну Буланову предостерегли о грозящей опасности

Участник шоу «Место силы» попросил певицу Буланову не пускать в дом лишних людей

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В новом выпуске реалити-шоу «Место силы» гостьей станет певица Татьяна Буланова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Съемки эпизода прошли в Санкт-Петербурге. Буланова призналась, что участники проекта были ей симпатичны и она не боялась раскрыться им. Один из участников шоу экстрасенсов Андрей Бицуев решил предостеречь Татьяну Буланову о грозящей опасности — ей нужно избегать лишних людей.

«Вам надо быть настороже, и в дом не пускать тех людей, в которых вы не уверены!» — сказал он.

Весной Татьяна Буланова показала, как выглядит ее 17-летний сын от футболиста Владислава Радимова.

Буланова и Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака. Певица подчеркивала, что регулярно получает алименты от экс-супруга, и во время пандемии коронавируса, когда исполнительница практически лишилась работы, эти деньги очень пригодились — звезда могла спокойно содержать на них сына-подростка.

Ранее Павел Воля осадил Сашу Стоуна на шоу «Выжить в Дубае».

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