Татьяну Буланову предостерегли о грозящей опасности

В новом выпуске реалити-шоу «Место силы» гостьей станет певица Татьяна Буланова. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Съемки эпизода прошли в Санкт-Петербурге. Буланова призналась, что участники проекта были ей симпатичны и она не боялась раскрыться им. Один из участников шоу экстрасенсов Андрей Бицуев решил предостеречь Татьяну Буланову о грозящей опасности — ей нужно избегать лишних людей.

«Вам надо быть настороже, и в дом не пускать тех людей, в которых вы не уверены!» — сказал он.

Весной Татьяна Буланова показала, как выглядит ее 17-летний сын от футболиста Владислава Радимова.

Буланова и Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака. Певица подчеркивала, что регулярно получает алименты от экс-супруга, и во время пандемии коронавируса, когда исполнительница практически лишилась работы, эти деньги очень пригодились — звезда могла спокойно содержать на них сына-подростка.

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