«Кетаминовая королева» из дела звезды «Друзей» назвала свои любимые фильмы о мафии

Так называемая «кетаминовая королева» Джасвин Сангха, арестованная по делу о трагедии со звездой сериала «Друзья» Мэттью Перри, назвала свои любимые фильмы о мафии. Об этом на основе личного сайта девушки пишет TMZ.

Джасвин, как выяснилось, была фанаткой организованной преступности и создала веб-сайт о мафии.

В своей биографии она пишет, что еще в детстве черпала вдохновение в фильмах «Лицо со шрамом» (Брайан де Пальма, 1983) и «Крестный отец» (Фрэнсис Форд Коппола, 1972).

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«Позже, учась в старшей школе, я занялась исследовательским проектом, посвященным мафии, и меня увлекли множество историй, связанных с каждой из печально известных преступных семей Америки и знаменитыми гангстерами», — пишет она.

Сейчас Джасвин грозит пожизненное заключение в случае, если ее признают виновной по всем пунктам обвинения.

28 октября 2023 года 54-летнего Мэттью Перри нашли в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе. Вскрытие определило, что здоровье актера подорвало употребление наркотика кетамина, которое привело к сердечному приступу.

По данным правоохранителей, личный помощник Перри Кеннет Ивамаса «сотрудничал» с доктором Сальвадором Пласченсией, который поставлял ему наркотики с целью распространения среди актеров. Оба арестованы, всего по делу Перри арестованы пять человек.

Ранее выяснилось, что Перри покупал наркотики у «Кетаминовой королевы Лос-Анджелеса» Джасвин Сангхи.