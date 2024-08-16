Бывшая солистка «Ленинграда» решила попробовать себя в новой профессии

Бывшая солистка рок-группы «Ленинград» Алиса Вокс примерила на себя новое амплуа и стала ведущей «НАШЕго Радио». Она будет вести «Шоу Дня» вместе с соведущим Дмитрием Ленским. Такое решение приняли после собеседований в прямом эфире с десятком самых сильных претенденток, рассказал он в беседе с НСН.

В мае радиостанция опубликовала вакансию соведущей для передачи, на которую в итоге откликнулись более тысячи кандидаток, рассказал Ленский. С десятью из ними провели собеседование в прямом эфире — одной из них стала Алиса Вокс.

«Мы познакомились уже в прямом эфире, представились, о чем-то заговорили. А потом час, отведенный для собеседования, как-то резко и неожиданно закончился», — рассказал ведущий.

По его словам, после эфира разговор с певицей продолжился, причем она смогла рассмешить собеседника — как признался Ленский, это бывает редко. В итоге сотрудники радиостанции оценили по достоинству редкое чувство юмора и самоиронии у экс-солистки «Ленинграда». В ее пользу сыграло также хорошее образование, эрудиция и энергия, добавил ведущий .

Сама певица призналась, что для нее работа на радио — это давняя мечта, а на вакансию «НАШЕго Радио» она отозвалась случайно.

«Эта история мне сильно напоминает случай с «Ленинградом», когда особо ни на что не надеясь, я просто решила попробовать, и это неожиданно привело к крутому результату!», — рассказала Вокс, выразив надежду, что слушатели радио обретут в ее голосе ежедневного спутника и друга.

Напомним, до этого Алиса Вокс призналась, что страдает от неизлечимого системного аутоиммунного заболевания крови, из-за чего раз в год ей приходится делать химиотерапию. Позже она также рассказала, что ей предстоит операция по удалению опухоли и добавила, что готова стать матерью после того, как решит все свои проблемы со здоровьем.

Ранее экс-солистка «Ленинграда» раскрыла райдер группы.