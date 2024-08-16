Основателю «Агаты Кристи» отказали в регистрации бренда группы из-за писательницы

Одному из основателей российской рок-группы «Агата Кристи», музыканту Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарных знаков «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Музыкант, по данным канала, обратился в Федеральную службу интеллектуальной собственности с заявлением на регистрацию двух брендов почти год назад.

13 августа 2024 года Самойлов получил отказ из-за того, что название коллектива в точности повторяет имя известной писательницы, а значит, зарегистрировать его как товарный знак нельзя.

Накануне водку «Шаман» не зарегистрировали из-за певца Shaman.

«Заявленное обозначение является сценическим именем артиста Shaman (настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов, род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область) — российского популярного певца, поэта и композитора. Регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров», — уточнили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

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