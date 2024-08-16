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Павел Воля осадил Сашу Стоуна на шоу «Выжить в Дубае»

Юмористу Воле пришлось успокаивать блогера Стоуна на шоу «Выжить в Дубае»

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ТНТ

Ведущий Павел Воля во время съемок нового эпизода шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» был вынужден осадить блогера и спортсмена Сашу Стоуна (настоящее имя Александр Зарубин). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Стоун в ссоре с борцом Торнике Квитатиани заявил, что тот якобы пытается усидеть на двух стульях, а также предложил отойти и поговорить без камер.

Блогер также схлестнулся с вернувшимся на проект Вячеславом Чепурченко, а на финальном голосовании перешел на крик. Успокаивать Стоуна пришлось Павлу Воле.

«Прошу тебя, разговаривай нормально. Будет у тебя когда-нибудь свое шоу, будешь в нем орать с утра до ночи. Здесь разговаривай спокойно», — потребовал Воля.

Накануне актер Вячеслав Чепурченко признался, что для него был неожиданным поступок рэпера Джигана на шоу «Выжить в Дубае».

Джиган покинул шоу, уступив место Чепурченко. Он признался тогда, что не может без жены Оксаны Самойловой, и попросил ведущих взять вместо него выбывшего участника.

Ранее звезда шоу «Вызов» рассказал о дружбе с силачом из «Игры престолов».

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