«Ничем не могу помочь»: экс-директор Стаса Михайлова о том, почему ушел от артиста

Бывший директор народного артиста России Стаса Михайлова Сергей Кононов объяснил, почему перестал работать с артистом. Кононова цитируют «Страсти».

Менеджер более 30 лет работает в сфере шоу-бизнеса и большую часть этого времени он был директором Михайлова, но недавно решил уйти от артиста. По словам Кононова, его бывший работодатель стал всенародно любимым артистом и теперь должен просто писать новые песни и радовать своих поклонников.

«Я уже ничем не могу ему помочь в продвижении, он всего добился и дальше ему нужен просто хороший администратор. Мне кажется, что я еще в состоянии решать более сложные вопросы, поэтому решил попробовать свои силы с новым артистом», — сказал он.

После разрыва деловых отношений Кононов продолжает дружить и общаться с певцом.

«Так что порадовать любителей скандальных историй мне нечем», — резюмировал он.

Накануне Стас Михайлов рассказывал, что похудел на 17 килограммов. Он перешел на интервальное питание, убрал из рациона хлебобулочные изделия и сладкое.

Ранее Стас Михайлов назвал артиста, чье творчество не приемлет.