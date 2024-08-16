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Главные герои сериала «Она такая классная» рассказали о предназначении картины

Актер Прытков: сериал Она такая классная поможет раскрыть тему аутизма

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Пресс-служба KION

В начале августа в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Она такая классная». Согласно сюжету, 18-летний Леня, юноша с расстройством аутистического спектра, случайно оказавшись под присмотром соседа Артема, находит в интернете веб-модель Алексу Люкс, влюбляется и убеждает Артема отправиться к ней в Санкт-Петербург.

В эксклюзивном интервью проекту «Сноб» исполнители главных ролей Лев Зулькарнаев (Леня) и Денис Прытков (Артем) рассказали о том, как работали над сериалом, о своих персонажах и об особом предназначении картины.

«Если сериал поможет раскрыть тему аутизма и изменить чьи-то представления, это будет замечательно. Но если этого не получится в каких-то случаях, это тоже нормально. Мы постарались сделать так, чтобы зритель насладился этой историей, где-то посмеялся, где-то подумал, где-то погрустил», — рассказал Прытков.

В августе «Газета.Ru» составила подборку лучших фильмов 2024 года с высоким рейтингом и захватывающим сюжетом. В ней оказались такие картины как «Дюна: Часть вторая», «Мастер и Маргарита», «Претенденты», «Сто лет тому вперед», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», «Министерство неджентльменских дел», «Манкимэн» и «Майор Гром: Игра».

Ранее в Екатеринбурге прошел III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая».

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