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Названа дата выхода французской адаптации «Холопа» в России

Французская версия «Холопа» выйдет в российский прокат 12 сентября

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Canal+ [fr]

Фильм «Холоп из Парижа», французская адаптация отечественного «Холопа», выйдет в российский прокат 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьютора «Централ партнершип».

Сюжет расскажет о мажоре по имени Луи, который попадает на перевоспитание в Версаль во времена Людовика XIV. За режиссуру и сценарий фильма отвечают Александр Шарло и Франк Манье, которые уже работали вместе над комедией «Бобро поржаловать!» 2008 года.

В каст французской версии «Холопа» вошли Одран Каттен, Кад Мерад, Кловис Корнийяк (режиссер картины «Горизонт в огне»), Изабель Карре и др.

1 января 2024 года вышла вторая часть «Холопа» режиссера Клима Шипенко. Комедия собрала 3,85 млрд рублей за все время проката. Она стала одним из самых кассовых релизов в этом году.

Премьера оригинального «Холопа» состоялась в 2019 году, собрав в прокате три миллиарда рублей. Лента долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка». Премьера триквела запланирована на 23 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что режиссер Жора Крыжовников снимет сериал о Москве 20-летней давности.

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