Лидера «Коррозии металла» отпустили в Новороссийске, но задержали в Мичуринске

Лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого задержали в Тамбовской области после того, как музыканта отпустили из полиции в Новороссийске, где его подозревали в использовании фальшивых денег. Об этом сообщает RTVI.

15 августа рокер ехал на поезде в Москву. Ночью в Мичуринске Тамбовской области рок-музыканта снова задержали. Причиной, по словам артиста, стало «мифическое распитие пива».

Двумя днями ранее музыканта «арестовали» в Новороссийске. Он пытался расплатиться в магазине купюрой, вызвавшей у продавца сомнение в подлинности. В полиции отметили, что Троицкий ругался матом, размахивал руками и приставал к гражданам.

В результате в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и оштрафовали. В беседе с RTVI Троцкий заявил, что сам он не оплачивал штраф. Это сделала за него сотрудница полиции, которая зашла в приложение банка через его телефон.

Также музыкант назвал задержание за фальшивые деньги лишь предлогом. Основная причина, по его словам, заключается в борьбе «наркомафии против его группы», поскольку «Коррозия металла» продвигает принцип «Рок против наркотиков».

Накануне Троицкий в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что едет из Новороссийска в Москву в пломбированном вагоне. Также он потребовал извинений от главы Новороссийска.

Ранее блогерша Лерчек заявила, что после уголовного дела ее уровень жизни не упал.