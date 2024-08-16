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В деле Перри появились новые фигуранты

Пять человек сели на скамью подсудимых по делу о смерти актера Мэттью Перри

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Global Look Press

Пять человек сели на скамью подсудимых по делу о смерти американского актера Мэттью Перри. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокурора Мартина Эстраду.

Следствие считает, что Перри, который скончался от передозировки кетамина, получил слишком большой объем лекарств от двух врачей Сальвадора Пласенсии и Марка Чавеса, при этом помощник актера Кеннет Ивамаса намеренно ввел Перри слишком большую дозировку лекарства.

«Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что то, что они делают, неправильно», — заявил Эстрада.

По делу, помимо врачей и помощника актера, проходит также местный наркобарон, «Кетаминовая королева Лос-Анджелеса» Джасвин Сангха и распространитель наркотиков Эрик Флеминг — у них Ивамаса также покупал нелегальный кетамин.

До этого стало известно, что Мэттью Перри покупал наркотики у «Кетаминовой королевы Лос-Анджелеса».

Ранее стало известно, что следователи, занимающиеся делом Мэттью Перри, при рассмотрении уголовных обвинений будут учитывать расследование трагедий с передозировками у рэпера Мака Миллера и певца Майкла Джексона.

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