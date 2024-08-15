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Более 300 бесплатных показов пройдет на Московской международной неделе кино

На Московской международной неделе кино пройдут бесплатные показы и экскурсии

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Моs.ru

Беспрецедентное по масштабу событие — Первая московская международная неделя кино, в рамках которой состоится 300 кинопоказов более чем на 30 площадках столицы, пройдет в столице с 23 по 28 августа. Об этом сообщил глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

В программе — более 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также свыше 40 российских кино- и анимационных проектов.

Также все желающие смогут посетить кинопарк «Москино», где пройдут экскурсии по съемочным площадкам.

В фокусе недели кино — зарубежный кинематограф.

Зрители увидят блокбастер из Индии «RRR: рядом ревет революция» и индийский научно-фантастический фильм «Калки, 2898 год нашей эры», собравший рекордные кассы в прокате.

Китайский кинематограф будет представлен, в частности, военным фильмом «Король неба», где в центре сюжета — история пилота, который проводит испытания сверхсекретных самолетов-истребителей.

Кроме того, зрители познакомятся с иранскими фильмами. В программу войдут философская и мистическая драма «Альцгеймер» режиссера Ахмеда Реза Мотамеди, которую впервые покажут в России, а также фильм «Коммивояжер» о развитии отношений мужчины и женщины после того, как их дом стал местом преступления.

Из отечественных фильмов зрителям представят историческую картину «Суворов: великое путешествие» и драму «Надо снимать фильмы о любви» о двух кинематографистах из разных стран, объединившихся в творческий дуэт. Он был создан в копродукции с Индией.

Также в программе документальное кино «Пермь. Балет. Опера», исследующее феномен успеха провинциального театра.

Юным зрителям покажут анимационный фильм «Чинк: хвостатый детектив», который рассказывает о маленькой обезьянке, потерявшейся в большом городе.

С 15 августа регистрация на кинопоказы доступна на сайте Московской международной недели кино.

Событие пройдет в рамках форума «Москва-2030».

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