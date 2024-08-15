Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Кухни» ответила на слухи о панической боязни автомобилей

Актриса Ирина Темичева опровергла слухи о том, что панически боится машин

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Темичева опровергла в беседе с teleprogramma.org слухи о том, что панически боится машин.

Темичева объяснила, что ее фразу из одного интервью вырвали из контекста. Она рассказывала, что ощущает себя безопаснее, летая на самолетах, чем катаясь на автомобилях.

«Я говорила о том, что совершенно не боюсь летать, и когда я в самолете, у меня есть абсолютное предчувствие, что ничего не случится. Со мной все могут спокойно летать, потому что если я на борту, то с этим самолетом будет все в порядке. Но вот в автомобиле у меня нет такого чувства, что это моя точка безопасности», — поделилась артистка.

Темичева уточнила, что ежедневно ездит за рулем. Более того, она очень любит водить машину. У нее нет никакого страха при вождении. Однако, как отметила артистка, у нее есть ощущение, что нужно быть более внимательной на дороге.

Темичева известна по роли Евы в сериале «Кухня». Она также играла в таких проектах, как «Сладкая жизнь», «Ухожу красиво», «Андреевский флаг», «Счастье меня найдет», «В активном поиске», «Краткий курс счастливой жизни», «Нелюбимый мой».

Ранее Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами