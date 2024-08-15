Звезда «Кухни» ответила на слухи о панической боязни автомобилей

Актриса Ирина Темичева опровергла в беседе с teleprogramma.org слухи о том, что панически боится машин.

Темичева объяснила, что ее фразу из одного интервью вырвали из контекста. Она рассказывала, что ощущает себя безопаснее, летая на самолетах, чем катаясь на автомобилях.

«Я говорила о том, что совершенно не боюсь летать, и когда я в самолете, у меня есть абсолютное предчувствие, что ничего не случится. Со мной все могут спокойно летать, потому что если я на борту, то с этим самолетом будет все в порядке. Но вот в автомобиле у меня нет такого чувства, что это моя точка безопасности», — поделилась артистка.

Темичева уточнила, что ежедневно ездит за рулем. Более того, она очень любит водить машину. У нее нет никакого страха при вождении. Однако, как отметила артистка, у нее есть ощущение, что нужно быть более внимательной на дороге.

Темичева известна по роли Евы в сериале «Кухня». Она также играла в таких проектах, как «Сладкая жизнь», «Ухожу красиво», «Андреевский флаг», «Счастье меня найдет», «В активном поиске», «Краткий курс счастливой жизни», «Нелюбимый мой».

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