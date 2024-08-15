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Холли Берри могла сняться в новом «Дэдпуле» в роли Шторм

Актриса Блейк Лайвли просила Холли Берри повторить роль Шторм в новом «Дэдпуле»

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20th Century Fox Film Corporation

Сыгравшая супергероиню-мутанта Шторм в «Людях Икс» актриса Холли Берри призналась, что могла повторить свою роль в недавно вышедшем фильме «Дэдпул и Росомаха». Ее слова передает Daily Mail.

По словам Берри, на одном из показов Marc Jacobs к ней подошла супруга Райана Рейнольдса Блейк Лайвли. Она спросила, не согласится ли обладательница «Оскара» снова сыграть роль Шторм.

Актриса ответила, что вернется к образу, если Рейнольдс пригласит ее. По итогу Берри так и не получила приглашение.

Холли Берри сыграла в четырех фильмах о Людях Икс: «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс. Последняя битва», «Люди Икс 2» и «Люди Икс».

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел в мировой прокат в июле 2024 года. В нем Рейнольдс сыграл главного героя, а Хью Джекман повторил свой культовый образ Росомахи. Звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли также появилась в новом фильме. Она исполнила роль Леди Дэдпул.

12 августа стало известно, что кассовые сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили миллиард долларов. В начале августа кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков поделился впечатлениями от картины.

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