Стала известна судьба второго сезона «Джентльменов» Гая Ричи

Стриминг Netflix продлил сериал «Джентльмены» Гая Ричи на второй сезон. Об этом сообщает издание Variety.

В продолжении роль аристократа Эдди Хорнимана вновь сыграет Тео Джеймс, а к роли наследницы наркоимперии вернется Кая Скоделарио. Остальные актеры будут объявлены позднее.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Режиссер Гай Ричи напишет сценарий к предстоящим эпизодам с соавторстве с Мэтью Ридом. Съемки начнутся в 2025 году.

Первый сезон «Джентльменов» вышел в марте 2024 года. История рассказывала об аристократе, который унаследовал загородное поместье своего отца и обнаружил, что это часть тайной империи каннабиса, которую многие сомнительные персонажи хотели бы отобрать у него.

Сериал основан на одноименном фильме Гая Ричи 2019 года. В нем также сыграл Рэй Уинстон («Отступники», «Черная вдова»), которому досталась роль Бобби Гласса, профессионального преступника из Лондона, построившего промышленную империю каннабиса.

В марте 2024 года фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи возглавил кинопрокат в России. Картина создавалась при участии продюсерского центра медиасервисов Яндекса «Плюс студия».

Ранее актриса Холли Берри призналась, что на съемках получила 10 переломов.