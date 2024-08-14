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Вдова Шатунова о победе в суде за песни экс-солиста «Ласкового мая»: «Юра с нами!»

Вдова Шатунова Светлана поблагодарила за поздравления после победы в суде

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Evguenii Matveev/Global Look Press

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана поблагодарила за поздравления после победы семьи в суде с продюсером Андреем Разиным за песни экс-солиста «Ласкового мая». Об этом сообщает aif.ru.

Недавно Хостинский районный суд города Сочи признал исключительные права на творчество певца Юрия Шатунова за его семьей. Речь шла о 23 композициях исполнителя, среди которых, в частности, композиции «Белые розы» и «Седая ночь».

«Нас услышали и Юра с нами!» — воскликнула Светлана Шатунова в беседе с изданием.

На протяжении нескольких лет за права на песни с Андреем Разиным судился и сам Юрий Шатунов. 8 июня 2022 года суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу певца. Тогда же суд назвал поддельными документы, которые Разин предоставил в качестве доказательств прав на песни группы. После того как Шатунова не стало в июне 2022 года, Разин пытался отсудить права на композиции у семьи.

В начале июля экс-участник «Ласкового мая» обвинил Андрея Разина в травле. Музыкант Сергей Серков заявил, что продюсер неожиданно начал выражаться в его отношении нецензурно в публичных заявлениях. Также, по словам Серкова, Разин обзванивал концертные площадки и организаторов мероприятий с требованиями отменить выступления артиста и угрожал судом в случае невыполнения условий.

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