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Пригожин вспомнил, как потерял квартиру из-за мошенников

Продюсер Пригожин признался, что был жертвой укравших у него квартиру мошенников

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему по-человечески жаль певицу Ларису Долину, которая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает издание mk.ru.

Пригожин вспомнил, что композитора Раймонда Паулса однажды тоже обманули злоумышленники на деньги. Также на аферу попалась семья и самого Пригожина.

«Моя первая семья потеряла таким образом квартиру. К сожалению, правоохранительные органы не смогли ничего сделать, нам ничем не помогли. А сам я об этом узнал поздно, когда эту квартиру уже много раз перепродали», — рассказал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что ему «ежечасно» поступают звонки от злоумышленников, которые придумывают все более ухищренные способы обмана. По словам Пригожина, как-то раз ему звонила якобы продюсер Инна Маликова с просьбой дать взаймы 300 тыс. рублей. Тогда, признался продюсер, он чуть не отправил деньги, поскольку звонок был осуществлен по видео.

«Меня спасло, что я перезвонил ей и переспросил, куда лучше перевести? Она мне сразу: «Не надо! Это мошенники, меня взломали», — вспомнил Пригожин.

Ранее бывший хакер рассказал, как Долина могла спасти свои миллионы рублей.

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