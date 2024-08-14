Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сестра Жанны Фриске раскрыла свой вес

Блогерша Наталья Фриске сообщила, что весит 69 кг

close
100%
friske_natalia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что весит 69 килограмм.

Фриске уточнила, что ее рост составляет 170 сантиментов.

Наталья Фриске стала известна в 2007 году, когда стала солисткой группы «Блестящие». Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Фриске рассказала, что на премии МУЗ-ТВ пять человек ее назвали Жанной. Блогерша уточнила, что никогда не хвастается тем, что является сестрой известной певицы. По словам Натальи, даже когда ее путают на улице, она не рассказывает о родстве с Жанной.

8 апреля 2022 года Фриске родила дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Девушка смогла забеременеть с помощью ЭКО. Она заплатила почти 800 тысяч рублей за процедуру. Блогерша не поддерживает связь с отцом малышки.

Ранее отец Жанны Фриске рассказал, как их сосед заработал на болезни певицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами