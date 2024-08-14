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Продюсер назвал гонорар Анны Семенович

Продюсер Дворцов заявил, что Анна Семенович получает за концерт до 1,5 млн рублей

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ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певица Анна Семенович пользуется популярностью на частных мероприятиях, вечеринках и телевизионных шоу.

По словам Дворцова, Семенович получает от 1,2–1,3 млн до 1,5 млн рублей. Продюсер также прокомментировал инцидент, когда артистку обвинили в отсутствии голоса после неудачного выступления на корпоративе. Шоумен не исключает, что певица могла себя плохо чувствовать.

«Давайте не забывать, что артист – не робот, а человек, который ест, пьет, должен спать и отдыхать, может болеть и тому подобное. Это человеческий фактор. Поэтому, скорее всего, что она плохо пела – это оттенки ее самочувствия, возможно, усталость, не выспалась, на студии работала, а она очень много и часто работает. Перелеты, гастроли – все это сказывается на голосовых связках», – рассказал продюсер.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи».

Ранее Семенович объяснила, почему не станет домохозяйкой.

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