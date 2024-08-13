В деле с квартирой Долиной появилась нейросеть

Мошенники, обманувшие народную артистку России Ларису Долину, использовали изображение, созданное нейросетью, для обращения в микрокредитную организацию. Об этом сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин в эфире Первого канала.

Долина рассказывала, что стала жертвой мошенников, находящихся на территории Украины, и ее признали потерпевшей по уголовному делу.

«Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — отметил он.

Как пишут СМИ, Долина якобы продала свою квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей мошенникам. В квартиру пытались попасть «новые владельцы», утверждающие, что уже оплатили недвижимость.

На текущий момент курьер мошенников, которые обманули российскую певицу Ларису Долину с продажей квартиры, обжаловала арест.

До этого министерство внутренних дел возбудило уголовное дело из-за аферы с квартирой российской певицы Ларисы Долиной в Москве, курьер мошенников была задержана.

Ранее звездный адвокат Жорин предсказал судьбу проданной квартиры Долиной.