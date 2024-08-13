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Курьер мошенников, обманувших Долину, обжаловала арест

Курьер, которую обвиняют в помощи мошенникам, обманувшим Долину, обжаловала арест

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Shutterstock

Курьер мошенников, которые обманули российскую певицу Ларису Долину с продажей квартиры, обжаловала арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

«Решение избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н., обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) обжаловано», — сообщили в суде.

До этого министерство внутренних дел возбудило уголовное дело из-за аферы с квартирой российской певицы Ларисы Долиной в Москве, курьер мошенников была задержана.

13 августа Лариса Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники. По словам певицы, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест.

Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее «обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды».

Ранее юрист оценил, сможет ли Долина вернуть проданную с подачи мошенников квартиру.

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