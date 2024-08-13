Звезда фильма «Таня» рассказала о предложении руки и сердца от Анатолия Эфроса

Актриса Ольга Яковлева рассказала в интервью с Борисом Корчевниковым, что режиссер фильма «Таня» Анатолий Эфрос дважды делал ей предложение руки и сердца.

Яковлева отметила, что дважды, «если не трижды», отказывала Эфросу, так как была уже замужем за футболистом Игорем Нетто. Артистка объяснила, что была верна супругу.

«Я не знаю, как сказать человеку, с которым прожила какое-то время: «Знаешь, я тебя не люблю, я ухожу к другому». Я не представляла, как это можно произнести», — поделилась актриса.

Яковлева развелась с Нетто в 1987 году.

Яковлева начала свою карьеру в 1962 году, когда стала актрисой Театра им. Ленинского комсомола. В 1964-м главным режиссером театра стал Эфрос. В «Ленкоме» она играла в спектаклях режиссера: «Снимается кино», «Сто четыре страницы про любовь», «Всего несколько слов в честь господина де Мольера», «Мой бедный Марат».

Яковлева также играла в таких фильмах Эфроса, как «Таня», «Страницы журнала Печорина», «Месяц в деревне».

В январе 2024 года Ольга Яковлева сообщила, что из-за проблем со здоровьем ей срочно понадобилась медицинская помощь.

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