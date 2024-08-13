Американский рэпер захотел принять участие в Олимпиаде

Рэпер и продюсер Dr. Dre (настоящее имя Андре Ромелл Янг) рассказал о желании принять участие в летних Олимпийских играх — 2028. Об этом сообщает TMZ.

Dr. Dre уточнил, что крайне серьезно настроен стать одним из спортсменов Олимпиады. В качестве дисциплины он выбрал стрельбу из лука. Как оказалось, рэпер увлекается данным видом спорта с младшей школы. Однако на какое-то время забросил его. По словам певца, вернуться к стрельбе из лука ему помог сын, который подарил ему мишень в День отца.

«У меня на заднем дворе установлен тренажер, и я слышал, что для участия в Олимпийских играх требуется 77 футов. Я тренируюсь на дистанции в 90 футов», — поделился продюсер.

Олимпийские игры 2024 года стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Открытие Олимпиады подверглось сильной критике. В частности, организаторов церемонии обвинили в неуважении к верующим из-за пародии на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Ранее лидер группы «Мираж» раскритиковал Олимпиаду в Сочи.