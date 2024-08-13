«Все потеряла»: воспитывающая особенного сына блогерша Шишова о своей жизни

Блогерша Татьяна Шишова, воспитывающая особенного сына Глеба, рассказала о трудном периоде в своей жизни. Своими переживаниями она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Свое состояние она назвала максимально нестабильным.

«Чувство, что я все потеряла в этой жизни, а новой у меня нет. Я в тупике уже более двух месяцев и не могу собрать себя по частям», — говорит она.

По словам женщины, она устала быть сильной, не знает, где выход, но хочет обязательно его найти.

У сына Шишовой редкое заболевание — понтийная тегментальная дисплазия, в России такой ребенок один. У Глеба множественные аномалии развития — так, писал «СтарХит», в девять месяцев он перестал видеть.

В 2024 году Глебу исполнилось 4 года, также Шишова в одиночку воспитывает младшую дочь Алену.

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