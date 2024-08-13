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«Анора» с Борисовым и Эйдельштейном сможет претендовать на «Оскар»

Фильм «Анора» вошел в топ-5 потенциальных претендентов на «Оскар»

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FilmNation Entertainment

Фильм «Анора» вошел в топ-5 потенциальных претендентов на главную премию Американской киноакадемии «Оскар». Этот список составил портал Gold Derby, традиционно занимающийся прогнозами наградного сезона.

Главным фаворитом на победу в категории «Лучший фильм» стала драма «Синг-Синг» Грега Куидара о тюремном театре. Также в пятерку претендентов вошли «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Блиц» Стива Маккуина, «Конклав» Эдварда Бергера и «Анора» Шона Бейкера.

Драмеди американца Шона Бейкера «Анора» с Майки Мэдисон и российскими актерами Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым замыкает топ-5. Фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля в 2024 году.

Список Gold Derby может быть изменен, когда пройдут фестивали в Венеции, Торонто и Теллурайде.

Номинантов на 97-ю премию «Оскар» объявят 17 января 2025 года. Церемония вручения премии состоится в Dolby Theatre 2 марта 2025 года.

Накануне драма «Анора» стала одним из самых ожидаемых фильмов у россиян.

Ранее Гарик Харламов рассказал о «жанровом тупике» в российском кино.

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