Пригожин заявил, что мошенникам нельзя позволить «вышвырнуть Долину за дверь»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил «Газете.Ru», что мошенники, обманувшие певицу Ларису Долину с квартирой в Москве, должны быть обязательно наказаны. По его словам, артистка – мудрая женщина, которая стала жертвой в данной ситуации.

«Мошенники должны быть наказаны. Я знаю, что по стране гуляет огромное количество квартирных жуликов, которые создают эти проблемы. Они могли заплатить деньги, украсть эти деньги, а потом ее втащить в это дерьмо. Моя первая семья была жертвой квартирных мошенников. Я не мог это остановить, потому что их остановить было невозможно. Такие мошенники существуют. Лариса Александровна Долина — мудрая народная артистка, она стала жертвой. Правоохранительные органы должны помочь ей в этом вопросе разобраться, и виновные должны быть наказаны», — сказал он.

Пригожин считает, что государство и правоохранительные органы должны поддержать Долину и не оставлять ее в одиночестве разбираться с преступниками. По его мнению, квартирные мошенники пользуются ситуацией со спецоперацией, чтобы «творить бесчинство».

«Жулики не спят, они воруют, грабят людей, нападают на людей, они ищут все новые и новые формы. Нельзя позволять народную артистку просто взять и так выкинуть за дверь, лишить ее жилья. Квартирных мошенников сейчас немереное количество. Они пользуются ситуацией, что огромное количество людей задействованы в определенных специальных военных операциях, и им кажется, что в это время они могут позволить себе творить бесчинство в стране и в Москве, в том числе. Я надеюсь, что правоохранительные органы поддержат Ларису Долину, вмешаются в этот процесс и защитят ее от этих жуликов и мошенников. Всю жизнь человек пашет, в следующем году у нее юбилей, семидесятилетие. Лишить ее денег, жилья — это неправильно, надо в этом разбираться. Мы переживаем за нее, но мы ней не на связи. Наверное, ей сейчас не до чего, она как-то решает свои задачи. Я считаю, что государство, правоохранительные органы должны помочь ей в этом разобраться и не бросать ее в одиночестве с жуликами», — подчеркнул он.

13 августа стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Эти люди проникли на закрытую территорию элитного дома и утверждали, что они собственники жилья. Позднее полиция задержала пятерых человек около квартиры исполнительницы.

Как уточнял Life со ссылкой на SHOT, Певица продала квартиру мошенникам. По данным канала, речь идет о пятикомнатной квартире в районе Хамовники. Ее площадь составляет 236 кв. м, а стоимость недвижимости оценивается в 150 млн рублей.

Сама Долина позднее подтвердила, что стала жертвой мошенников, которые могут находиться на территории Украины. Она заявила, что стала потерпевшей в уголовном деле, а на ее квартиру наложен арест.

Ранее адвокат Жорин предсказал судьбу проданной квартиры Долиной.