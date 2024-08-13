Чурикова сравнила «Дом-2» с Шекспиром

Телеведущая Яна Чурикова назвала в Telegram-канале шоу «Дом-2» великой программой.

Чурикова сравнила скандалы на проекте с драмой из произведений английского поэта Уильяма Шекспира.

«С поправкой на ветер, абсолютно шекспировского масштаба страсти и коллизии демонстрировали нам герои на экране», — поделилась знаменитость.

Чурикова вспомнила «извилистую любовную линию» Степана Меньщикова, который «заставил страдать» Алену Водонаеву и Викторию Боню. Также она отметила отношения Ольги Бузовой с Романом Третьяковым.

«Что там от любви, а где – деловой расчет?» — заявила телеведущая.

Чурикова добавила, что в начале зарождения «Дома-2» сама была той, «кто плевался в экран», когда натыкался на шоу.

«Это я не смотрела «Дом-2», но поняла, что сама дура, когда люди оттуда начали завоевывать медиапространство, отнимать зрителей у наших фабрикантов на гастролях по России, и это при том, что «домовские» вообще не умели петь! А потом они еще и потеснили всяких ведущих типа меня», — вспомнила Чурикова.

Ранее Ольга Бузова снялась в объятиях мужчины.