Орлову обвинили в задержке речи у дочери

Певицу и телеведущую Ольгу Орлову обвинили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в задержке речи у ее дочери Анны.

Пользователь соцсети заявил, что у полуторагодовалой Ани есть якобы задержка в развитии речи. Он считает, что артистка якобы «будет это отрицать» до тех пор, пока девочке не исполнится пять лет. Орлова возмутилась комментарием. Она отметила, что пользователь не врач, чтобы утверждать подобное.

«А вы детский доктор или просто считаете, что все дети должны заговорить, когда и ваши?» — спросила телеведущая.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В августе поклонники заподозрили, что в семье Орловой ожидается пополнение. Одна из фанаток отметила, что артистка «светится изнутри», как при беременности. Сама телеведущая уверила, что не ждет малыша. Она объяснила, что поправилась после отпуска.

Ранее Ольга Орлова рассказала об ограничениях при похудении.