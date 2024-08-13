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Анна Калашникова «выдержала змеетерапию»

Певица Анна Калашникова прошла сеанс змеетерапии

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Телеграм-канал «ANNA KALASHNIKOVA»

Певица и модель Анна Калашникова рассказала в Telegram-канале, что «выдержала» сеанс змеетерапии.

Калашникова опубликовала видео, в котором ее обвивают змеи. Пресмыкающиеся ползают по шее, груди и рукам артистки. Модель призналась, что у нее с детства есть фобия в отношении этих животных.

«Но я боролась как могла, старалась страх не показывать. А вы тоже их боитесь? Смогли бы выдержать такое испытание?» — поделилась певица.

В апреле Калашникова подтвердила, что тайно вышла замуж. Артистка не стала раскрывать личность нового супруга. Она объяснила, что возлюбленный не хочет публичности. Модель также активно готовится к рождению дочери и уже сдала яйцеклетки.

Калашникова одна воспитывает сына Даниила. Мальчик родился в 2015 году. Исполнительница скрывает личность отца ее ребенка. Певица жаловалась, что мужчина не помогает ей финансово и не навещает сына. Артистка рассказывала, что ей тяжело растить мальчика в одиночку. Она считает, что у ребенка должен быть мужской пример благородства и чести.

Ранее Анна Калашникова стала жертвой преследователя.

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