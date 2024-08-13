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В Китае поставят 10 российских пьес

Худрук Театра Наций Миронов: режиссера Семена Серзина пригласили в Китай

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Максим Блинов/РИА Новости

В Китае переведут и поставят 10 российских современных пьес, рассказал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов. Его цитирует ТАСС.

По словам худрука, в Китае есть большой интерес к российской драматургии.

«Их худруки, которые приезжают к нам в Театр Наций, очень заинтересованы в поиске режиссеров. Например, на нашей недавней премьере «Отцы и дети» китайский худрук сразу же пригласил режиссера спектакля Семена Серзина в Китай», — сказал он.

Кроме того, продолжил он, режиссеры из стран БРИКС и Тихоокеанского региона также традиционно проявляют интерес к системе Константина Станиславского и возможностям применять ее в современных условиях.

Миронов добавил, что Россия сейчас открывает для себя драматические театры Азии, Африки, арабских стран, представители которых отзывчивы и открыты традициям русского театра.

«Конечно, это новая для нас территория, со своими особенностями общения и культурой, которые требуют усилий в познании. Увеличивается время переговоров, мы учимся стилю общения», — отметил он.

Евгений Миронов, который станет одним из кураторов секции «Театр» на X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Накануне Ансамбль Александрова отправился на гастроли в Китай.

Ранее победителями кинофестиваля «Одна шестая» стали фильмы из Германии и Монголии.

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