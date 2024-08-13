69-летний Кэмерон уступит место режиссера «Аватара», только если его собьет автобус

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что займет режиссерское кресло четвертой и пятой части «Аватара», релиз которых запланирован на 2029-й и 2031-й соответственно. Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

По словам 69-летнего режиссера, он полон энергии и вдохновения, чтобы продолжить работу над франшизой. Кэмерон отметил, что сценарии к последним фильмам уже написаны. Режиссер перечитывал скрипты около месяца назад и пообещал, что это будут «потрясающие истории».

«Послушайте, режиссером станет кто-то другой, только если меня собьет автобус и я буду подключен к аппарату искусственного дыхания», — уверил постановщик.

В том же интервью Кэмерон сообщил о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора». Он не уточнил, будет это сериал или фильм. Подробностей будущего проекта пока нет.

Первый фильм «Терминатор» был выпущен Кэмероном в 1984 году, в нем сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг и Майкл Бин.

19 декабря 2025 года выйдет третья часть «Аватара». Премьера состоится спустя три года после выхода предыдущего фильма.

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