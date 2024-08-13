Лариса Долина оправдалась за оскорбление подписчика: «Это было неправильно»

Певица Лариса Долина опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором заявила, что больше не будет отвечать хейтерам в своих социальных сетях.

Об этом исполнительница сообщила после того, как резко ответила в комментариях хейтеру, назвавшему композицию певицы «заурядной», а ее саму «старой артисткой, у которой за долгую творческую деятельность не появилось ничего стоящего». В ответ Долина призвала комментатора убираться со страницы. Также она назвала подписчика гнилью и отбросом.

«Я знаю, что всегда есть плюсы и есть минусы. Никогда меня не будут безоговорочно любить все. И это было бы неправильно», — заявила в новом посте Долина.

Певица посоветовала тем подписчикам, которым «никак не заходит» ее творчество, не тратить время на ее социальные сети.

В конце июля Долина призналась, что опечалена из-за запрета на въезд на территорию Украины и Латвии. Артистка отметила, в Юрмале у нее осталась квартира. Жилье находится в пяти минутах ходьбы от моря.

Исполнительница добавила, что Канада также внесла ее в санкционный список, однако этот запрет ее не беспокоит.

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