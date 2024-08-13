Билан уличил Тома Круза в плагиате

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, намекнув на кражу Томом Крузом его трюка.

Исполнитель выложил два видео. На первом Билан выполняет полет на тросе в рамках своего шоу «The best of Bilan» 15 июня, а на втором — тот же трюк повторяет актер Том Круз на церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

«Так много вопросов! И так мало ответов!» — с иронией подписал публикацию Билан.

Интернет-пользователи в комментариях пошутили, что Билан и Круз братья по духу, поскольку у голливудской звезды «миссия (не)выполнима», а у Билана «невозможное возможно». Еще подписчики предположили, что Круз также подсмотрел у Билана трюк с самолетом из фильма об агенте Итане Ханте.

«Том Круз тайно за вами наблюдает»; «У Димы неповторимый оригинал, а у Тома Круза жалкая пародия»; «Дима, видимо, отказался прыгать на Олимпиаде. Пришлось какого-то Тома Круза звать», — написали в сети.

Недавно певец Дима Билан сообщил, что приютил дома котенка. Ночью Билан спас животное у дома: забрал его к себе домой и накормил. Процесс он снял на камеру.

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