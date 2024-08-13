Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Джеймс Кэмерон работает над новым проектом

Режиссер Кэмерон снимает новый фильм из вселенной «Терминатора»

close
100%
Global Look Press

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о своей работе над новым проектом во вселенной «Терминатора». О картине он рассказал в интервью журналу The Hollywood Reporter.

Недавно вышло аниме, основанное на «Терминаторе», и Кэмерон отметил, что оно выглядит весьма интересно. Ему нравится следить за проектами, основанными на его историях, даже если они создаются не им самим, как, например, «Терминатор: Битва за будущее».

Кроме того, Кэмерон подтвердил, что разрабатывает свой собственный проект по «Терминатору», однако не уточнил, будет ли это сериал или фильм. В настоящее время подробности остаются под завесой тайны.

Первый фильм «Терминатор» был выпущен Кэмероном в 1984 году, в нем сыграли Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг и Майкл Бин.

Даже вещи из фильмов Кэмерона становятся реликвиями. Так, недавно легендарную дверь, на которой спаслась Роза из «Титаника», продали на аукционе.

Ранее возобновили съемки четвертого «Аватара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами