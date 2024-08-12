«Дэдпул и Росомаха» собрал миллиард долларов в мировом прокате

Кассовые сборы фильма Шона Леви «Дэдпул и Росомаха» в мире превысили миллиард долларов. Об этом сообщает издание Variety.

Это вторая картина в этом году, чьи мировые сборы превысили $1 млрд — до этого мультфильм «Головоломка 2» заработал в прокате более $1,5 млрд. При этом в США «Дэдпул и Росомаха» стал самой кассовой картиной с рейтингом R (не рекомендовано к просмотру зрителям младше 17 лет) в истории домашнего проката. До этого лидерство в этой категории принадлежало «Страстям Христовым» (2004) с Мэлом Гибсоном и $370 млн прокатных сборов.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях вышел в мировой прокат 26 июля. По сюжету супергерой Уэйд Уилсон (Дэдпул) попадает в «Управление временными изменениями» и вместе с Росомахой постарается изменить историю героев Marvel.

В домашнем прокате в Америке картина собрала $494,3 млн, в других странах мира — $535,1 млн.

Студия Disney приостановила прокат премьер в России весной 2022 года на фоне спецоперации на Украине. «Дэдпула и Росомаху» показывают в российских кинотеатрах в «пиратском» формате предсеансового обслуживания.

Накануне фантастический боевик «Бордерлендс», снятый Элаем Ротом и Тимом Миллером, стал лидером проката в России и СНГ, заработав 77,5 миллиона рублей в минувшие выходные.

Ранее Кейт Бланшетт рассказала, что получала гонорар за «Властелина колец» бутербродами.