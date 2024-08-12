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«Некрасивая история»: Лещенко об Олимпиаде в Париже

Певец Лев Лещенко назвал Олимпиаду в Париже низкопробной

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Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист России Лев Лещенко оценил в эфире открытие Олимпийских игр-2024 в Париже. Его цитирует kp.ru.

Он низко оценил церемонию, вызвавшую волну споров в прессе и обществе из-за танцевальной сцены, напомнившей зрителям «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

«Во Франции сейчас происходит некрасивая история. Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это все низкопробно и не массово», — сказал он.

11 августа на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершилась церемония закрытия XXXIII летних Олимпийских игр.

В отличие от церемонии открытия Игр, вызвавшей неоднозначную реакцию в обществе, закрытие Олимпиады прошло в классическом формате с участием приглашенных звезд. «Газета.Ru» рассказала о том, каким было мероприятие.

Ранее Лев Лещенко вспомнил об Олимпиаде-80 в Москве.

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