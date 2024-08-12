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Бэнкси подтвердил, что пираньи — его седьмое произведение искусства с животными в Лондоне

Бэнкси подтвердил авторство своих пираний у полицейского участка в Лондоне

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Reuters

Стая рыб на полицейской будке в Лондоне стала седьмой работой знаменитого уличного художника Бэнкси в серии его картин с животными: козлом, слонами, обезьянами, волком, пеликанами и котом. Это подтвердил сам деятель искусств в своем аккаунте Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стеклянная полицейская будка в центре Лондона после работы художника стала похожей на аквариум с пираньями.

Рыбы, изображенные на будке, по стилю сильно отличаются от шести предыдущих силуэтных рисунков, которые Бэнкси сделал на прошлой неделе в британской столице.

На текущий момент граффити волка на спутниковой тарелке уже были украдены неизвестными. Другая работа, изображающая потягивающегося кота на пустом рекламном щите, была ликвидирована владельцами рекламной площади.

Что же касается последней работы, один из офицеров сообщил агентству новостей PA Media, что их попросили осмотреть произведение искусства после того, как оно попало на камеры видеонаблюдения. На текущий момент полиция ждет, когда ей скажут, что с ним делать.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала Бэнкси.

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