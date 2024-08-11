Виллу Меладзе хотят сделать санаторием для бойцов СВО

Активист Ильдар Резяпов потребовал сделать санаторий для бойцов СВО из виллы композитора Константина Меладзе в Гурзуфе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера родине, но и оказал бы реальную поддержку. Пока от двух братьев, Константина и Валерия, мы не видим никаких реальных действий», — заявил Резяпов.

С подобной инициативой Резяпов выступил после обнародования стоимости аренды крымской недвижимости Меладзе. Отмечалось, что композитор начал сдавать свою виллу в Крыму за 2 млн рублей за месяц, поскольку не смог ее продать.

Недвижимость Меладзе в Крыму построили по индивидуальному заказу в 2014 году, однако сам композитор бывал в ней редко. Она находится в 1,5 км от пляжа. На территории виллы есть спортзал, бассейн, хаммам, пруд с рыбами и зона барбекю.

18 июня активисты «Ветеранов России» направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. До этого в Совфеде также предлагали национализировать бутик-отель «Вилла София» за «антироссийскую позицию» певицы, и сделать из здания Дворец бракосочетания.

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