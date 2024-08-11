Волочкова возмутилась ценами в Большом театре: «Беспредел»

Балерина Анастасия Волочкова назвала беспределом нынешние цены на билеты в Большой театр. Ее слова передает mk.ru.

По информации издания, сейчас стоимость входа в Большой составляет не менее 15 тыс. рублей. Зрители жалуются, что руководство театра не может сделать цены «приемлемыми для большинства людей, а не только для элиты».

В беседе с mk.ru Волочкова согласилась с доводами возмущенных зрителей. Также она заявила, что за три билета на спектакль «Щелкунчик» можно взять два билета на отдых на Мальдивах. По словам экс-солистки Большого театра, она предпочла бы поездку за границу походу на балет.

«Хочу призвать к совести руководство театра. <...> Сейчас в Большой театр приходят толстосумы, которые сидят в первых рядах партера за нереальные деньги. А люди, которые реально любят балет и хотят прийти на спектакль не имеют такой возможности», — возмутилась танцовщица.

В ноябре 2023 года появились сообщения об ажиотажном спросе и очереди за билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Отмечалось, что в первый же день очередь за браслетами достигала 500 человек.

Позднее стало известно, что участники очереди стали петь песни и заказывать еду к месту ожидания. В толпе даже появился местный Дед Мороз, который раздавал пирожки за выполнение заданий. Двум людям понадобилась медицинская помощь после давки у Большого театра.

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