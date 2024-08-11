Раскрыта стоимость аренды виллы Меладзе в Крыму

Советский и украинский композитор Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму за 2 млн рублей за месяц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Стоимость аренды недвижимости в сутки, отмечает канал, составляет от 60 до 110 тыс. рублей. Также в цену входят услуги горничной, завхоза и садовника.

Сама вилла находится в 1,5 км от пляжа. На ее территории есть спортзал, бассейн, хаммам, пруд с рыбами и зона барбекю.

По данным Shot, композитор начал сдавать свою крымскую недвижимость в аренду, поскольку не смог ее продать. В феврале сообщалось, что Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе до 396 млн рублей.

Недвижимость Меладзе в Крыму построили по индивидуальному заказу в 2014 году, однако сам композитор бывал на ней редко.

Певица Вера Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года бывшие супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье.

После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Пара состояла в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

Ранее Галкин обратился к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.