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Адель впервые ответила на слухи о помолвке с агентом Леброна Джеймса

Певица Адель подтвердила, что выходит замуж за спортивного агента Рича Пола

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Mark J. Terrill/AP

Британская певица Адель впервые ответила на слухи о помолвке с агентом баскетболиста Леброна Джеймса Ричем Полом. Об этом пишет Page Six.

На концерте в Мюнхене (Германия) Адель подтвердила, что выходит замуж за спортивного агента после трех лет романа. Это произошло после того, как фанат в шутку попросил ее руки и сердца.

«Я не могу выйти за тебя замуж. Я уже выхожу замуж и не могу», — сказала она, показав левую руку с кольцом.

В июле на Адель заметили кольцо, которое может быть помолвочным — украшение с массивным бриллиантом грушевидной формы, который оценивается в более чем $875 тысяч. Также у Адель есть кольца с массивным изумрудом и большое золотое кольцо — поклонники предполагали, что помолвочными могут быть и эти украшения.

Слухи о помолвке пары впервые появились в феврале 2022 года. До этого времени пара не подтверждала планы пожениться.

Накануне Адель прервала концерт в Мюнхене ради женского забега на Олимпиаде.

Ранее невестка Валерии Шульгина призналась, что редко ссорится с мужем.

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