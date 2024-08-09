Маша Распутина возмутилась поведением Вайкуле

Певица Маша Распутина возмутилась в интервью с aif.ru словами латвийской артистки Лаймы Вайкуле о России.

Распутина считает хамством слова Вайкуле о том, что она «кормила весь Союз».

«То, что отмочила Лайма, это ужасно. Она здесь, в России, состоялась. Как можно было заявлять такое? Я слушала и думала, боже, где совесть?» — заявила артистка.

Распутина отметила, что Вайкуле стала популярна именно в Советском союзе. По словам певицы, именно в СССР коллеге написали песни, ставшие популярными.

«В ее родной Прибалтике у Лаймы Вайкуле на концертах не было сборов. Это говорили многие организаторы, и этого не надо скрывать. А почему же ты тогда ругаешь тот народ и ту страну, которая дала тебе какую-то значимость, популярность? Очень странно. Это просто хамство, повторяю!» — рассказала певица.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

Ранее Маша Распутина вспомнила, как Киркоров «слямзил» у нее песню.