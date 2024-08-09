Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маша Распутина возмутилась поведением Вайкуле

Певица Маша Распутина назвала хамством слова Вайкуле о России

close
100%
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Певица Маша Распутина возмутилась в интервью с aif.ru словами латвийской артистки Лаймы Вайкуле о России.

Распутина считает хамством слова Вайкуле о том, что она «кормила весь Союз».

«То, что отмочила Лайма, это ужасно. Она здесь, в России, состоялась. Как можно было заявлять такое? Я слушала и думала, боже, где совесть?» — заявила артистка.

Распутина отметила, что Вайкуле стала популярна именно в Советском союзе. По словам певицы, именно в СССР коллеге написали песни, ставшие популярными.

«В ее родной Прибалтике у Лаймы Вайкуле на концертах не было сборов. Это говорили многие организаторы, и этого не надо скрывать. А почему же ты тогда ругаешь тот народ и ту страну, которая дала тебе какую-то значимость, популярность? Очень странно. Это просто хамство, повторяю!» — рассказала певица.

В 2022 году Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию», выпуская свои диски. Исполнительница подметила, что получала всего 17 рублей за выступление на стадионе с 45 тыс. зрителей.

Ранее Маша Распутина вспомнила, как Киркоров «слямзил» у нее песню.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами