Ксения Собчак раскрыла цену на свою квартиру в Дубае

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскрыла стоимость квартиры в Дубае. Об этом она рассказала в Telegram-канале «Недвижка Негинского ОАЭ».

«Мне осточертели эти разговоры про мою дубайскую квартиру. Это не тайна, это предмет моей гордости. Я расскажу подробности, чтобы вы тоже могли купить свою», — заявила телеведущая.

Собчак приобрела в рассрочку трехкомнатную квартиру в Дубае за $1,6 миллиона. Ее площадь составляет 162 квадратных метра. Как отмечает Telegram-канал, к августу 2024-го цена на недвижимость знаменитости выросла до $1,9 миллиона.

Собчак призналась, что ее впечатлил рост цены на ее квартиру, поэтому она задумалась о покупке еще одной недвижимости в Дубае.

В августе 2022 года появились слухи, что телеведущая якобы владеет жильем в Юрмале. Однако Собчак опровергла эту информацию.

«Квартира за ярд в Сочи, теперь «недвижка» в Латвии — я прям круче Абрамовича. Нет у меня «недвижки» в Латвии», — заявляла журналистка.

Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они сыграли свадьбу в сентябре 2019 года в Москве. Телеведущая также воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана.

Ранее Ксения Собчак заявила, что Бэнкси переоценили из-за работы в Лондоне.