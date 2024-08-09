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Еремеев ответил на слухи о конфликте с Соседовым из-за шоу «За гранью»

Телеведущий Тимур Еремеев опроверг слухи о конфликте с Соседовым

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НТВ

Телеведущий Тимур Еремеев опроверг в беседе с порталом «Страсти», что у него был конфликт с музыкальным критиком Сергеем Соседовым из-за шоу «За гранью».

Еремеев заявил, что слухи об их ссоре не имеют никакого отношения к действительности. Он объяснил, что практически не знаком с Соседовым.

«Он был у нас с Лерой Кудрявцевой на «Звездах сошлись» в качестве эксперта и оставил очень приятные впечатления. Больше мы с ним не пересекались», — поделился телеведущий.

Еремеев отметил, что видел, как работает Соседов в других проектах. Он назвал музыкального критика интересной личностью. Телеведущий признался, что коллега ему симпатичен.

«Но по поводу конфликта мне сказать абсолютно нечего, потому что его не было», — рассказал шоумен.

В конце января Соседов заявил, что у него были конфликты с руководством шоу «За гранью» из-за смеха, что и стало причиной его увольнения. По словам телеведущего, он не стал идти на поводу у руководства и заявил, что будет вести программу, «как чувствует». Свое увольнение из шоу критик назвал абсолютно неожиданным как для него самого, так и для продакшна. Он признался, что не знает причин подобного решения.

Ранее Сергей Соседов заявил, что россияне не пойдут на концерт Пугачевой.

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