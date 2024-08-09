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Карди Би рассказала, как чуть не потеряла ребенка: «Меня парализовало»

Рэперша Карди Би призналась, что могла потерять ребенка после несчастного случая

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iamcardib/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперша Карди Би призналась, что едва не потеряла ребенка из-за «странного несчастного случая». Ее слова передает издание People.

Исполнительница поскользнулась на лестнице. Она смогла предотвратить падение, удержавшись за перила, но получила разрыв связок на ноге. Ей помогли спуститься по ступенькам и отвезли домой, где рэперша решила отдохнуть после случившегося.

«Когда я проснулась, то вообще не могла пошевелиться. Я чувствовала боль внизу живота. Меня словно парализовало», — рассказала знаменитость.

Карди Би отправилась в больницу. По словам знаменитости, у нее были схватки каждые две минуты в течение 24 часов. Врачи наблюдали за ней на протяжении двух дней. Сейчас рэперша чувствует себя лучше, ей разрешили вернуться домой и посоветовали соблюдать постельный режим.

1 августа стало известно, что рэперша Карди Би в третий раз станет мамой. В тот же день представитель исполнительницы подтвердил журналистам информацию о разводе звезды с отцом ее двоих детей — рэпером Оффсетом (Offset).

Знаменитости были в браке шесть лет. Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.

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