Раскрыт гонорар лидера «ДДТ» Юрия Шевчука до СВО

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорар группы «ДДТ» составлял 2-3 млн рублей до СВО. Его слова передает сайт «Страсти».

«Давайте будем честны, Россия всех кормит, и только здесь у нас хорошие гонорары. Не знаю, что они пытаются сделать в Европе, но может 50/50. Сейчас они в один, максимум в два раза меньше зарабатывают», — заявил эксперт.

Дворцов подчеркнул, что рок-коллектив сам виноват в снижении доходов, поскольку музыканты «наскандалили до такой степени», что теперь выступают на зарубежных площадках из-за отмены концертов в России. Продюсер также усомнился в том, что группа «ДДТ» сможет вернуться на российскую сцену.

В начале июня сообщалось, что Минюст России проверил Юрия Шевчука после его речи на концерте в Дубае, где артист рассуждал о революции. Ведомство отправило высказывания артиста в ФСБ.

В рамках выступления Шевчук произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом же случае все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам Шевчук заверил, что является сторонником именно второй теории.

Ранее продюсер рассказал, «отменят» ли Ревву из-за дружбы с Зеленским.