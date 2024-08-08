Лерчек попала в ДТП

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что попала в ДТП.

Чекалина рассказала, что пыталась объехать булыжник, но ее машина налетела на другой. В результате автомобиль повредил колесо. Блогерша уточнила, что после нее в аналогичной ситуации оказался другой водитель. Машина мужчины наткнулась на камень и врезалась в чужой автомобиль.

«Булыжник еще отлетел в другую машину и снес бампер ей, и пробил внутри. И та машина тоже стоит, колесо меняет. Короче, один булыжник — минус три тачки. Как вам?» — написала блогерша.

Как отметила Чекалина, она шокирована тем, что на дороге лежат такие объекты.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

В июле 2024 года Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным. В их браке родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. Суд определил их место жительства у блогерши.

Ранее Лерчек ответила, хочет ли воссоединиться с бывшим мужем.